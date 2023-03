Scenografia, parola a Dante Ferretti

Tutto pronto per il debutto di ‘Prima Scena’, festival europeo della scenografia con il tre volte Premio Oscar Dante Ferretti come direttore artistico. Domani (ore 18, ingresso gratuito) alla Mole il Maestro descriverà la storia di alcuni suoi bozzetti e dialogherà con i conduttori di "Hollywood Party" Alessandro Boschi ed Enrico Magrelli di Rai Radio 3.

Domenica Ferretti donerà al Museo Omero una copia firmata del plastico raffigurante il labirinto de ‘Il nome della rosa’, per poi essere festeggiato con ‘Buon Compleanno Dante’ (ore 18), il concerto dell’Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi. Biglietti su www.ciaotickets.com e alla Mole dalle ore 17. Ci sarà anche una mostra con grandi riproduzioni di opere inedite di Ferretti. Il festival è parte del brand Scenaria, concept dell’associazione Centro Culturale.

Melozzi, che brani ha scelto per omaggiare Ferretti?

"Ci saranno mie composizioni originali e brani classici. Per Ancona ho aggiunto la musica che Nino Rota scrisse per ‘Prova d’Orchestra’ di Fellini. E’ un modo per far ‘sentire’ il mondo creato da Ferretti per lui. Rota per me è come un nonno. Tra l’altro ho studiato con il suo storico fonico, Federico Savina, che mi ha insegnato tutti i trucchi del mestiere. Ho imparato più da lui che da miei altri maestri, come Morricone e Bacalov".

A volte si dimentica che Rota è stato un grande compositore al di là di quello che ha scritto per il cinema.

"Sì, e lo stesso vale per Bernard Hermann, che si è confrontato con registi come Hitchcock, Welles e Truffaut. Di lui faremo le musiche tratte da ‘Psycho Suite’ e ‘Vertigo’. Hermann ha scritto capolavori assoluti, immortali, e ha reso popolare la musica colta. In ‘Vertigo’ si sentono Puccini e Wagner".

E lei come definirebbe il suo stile compositivo?

"La mia è musica contemporanea in quanto scritta oggi, ma non è sperimentale, d’avanguardia. Non pretendo di inventare un nuovo linguaggio, un nuovo alfabeto musicale. Sarebbe una follia. Già si fa una fatica enorme a capire quello ‘classico’. Esprimo le mie idee, nuove idee, con quel linguaggio. Credo che questo sia un gesto di grande avanguardia".

A Sanremo ha diretto i Maneskin, di recente fatti a pezzi da Uto Ughi...

"Ughi è stato un grande, ma da trent’anni non ne azzecca una. E si permette di attaccare gente che avvicina la gente alla musica. Lo ha fatto anche con Giovanni Allevi, che io invece difendo. In realtà viviamo in una sorta di dittatura musicale in cui degli accademici o ripropongono sempre la stessa musica scritta secoli fa o quella ‘contemporanea’ che nessuno capisce. Ora si polemizza per Paolo Conte alla Scala. Ma io alla Scala ci porterei Achille Lauro! Io amo i Queen, gli Iron Maiden, i Metallica. Nel concerto faremo una cover di ‘Smells like teen spirit’ dei Nirvana".

Lei è un amante del crossover.

"Io a un certo punto ho deciso di ‘frullare’ tutte le mie influenze, di fare quello che volevo, a costo di essere un po’ ribelle. Ma il pubblico mi apprezza proprio per questa mia libertà".

Raimondo Montesi