Scheletri nella chiesetta, riesplode la polemica

E’ scattata di nuovo la polemica sulla presenza di ossa nelle pertinenze della chiesetta di San Paterniano di Osimo. Il professor Carlo Gobbi è tornato a intervenire, a distanza di anni, sul caso della sepoltura: "State tranquilli: non fuggono, sono racchiusi in 25 sacchi di plastica", ha scritto in un post provocatorio sul suo profilo Facebook riferendosi appunto a quei morti. Poi ha spiegato: "Nella chiesetta (magazzino) del cimitero di San Paterniano ci sono racchiusi in sacchi di plastica 20 scheletri di soldati tedeschi e cinque scheletri di persone morte di tubercolosi all’ex smom Muzio Gallo. Di questa notizia cosa ne pensa la Osimo servizi?". L’insegnante di generazioni osimane e appassionato studioso di storia si era anche rivolto al console polacco di Ancona anni fa e al sindaco di Osimo per dare sepoltura a quei resti, disse allora confermandolo anche oggi, di soldati polacchi morti in territorio di San Paterniano nel periodo che va dal primo al 17 luglio 1944. La questione risale ad anni fa quando l’ufficio comunale, che si occupava degli atti di stato civile, diede comunicazione di liberare alcuni loculi e di spostare i resti nella chiesetta. La competenza non sarebbe della Osimo servizi, perché non riguarda l’attività ordinaria della gestione dei servizi cimiteriali, ma dell’ufficio Stato civile del municipio. Dopo la segnalazione di Gobbi, dal Comune sarebbero partite le ricerche che hanno portato alla conclusione che non ci sarebbero evidenze che quelle ossa appartengono a soldati, oltretutto non rivendicati, ma a civili morti di tbc. Il luogo adibito sarebbe consono alla loro conservazione. Il professore smentisce però. Anche nel suo libro racconta il passaggio del fronte tra San Paterniano di Osimo e Offagna e lo scontro cruento tra le truppe tedesche e quelle polacche attraverso le immagini e le parole del diario di un sacerdote. Una pagina di storia approfondita e accertata ma che, per molti, non trova corrispondenza con quelle ossa custodite a San Paterniano appunto. Il caso è riesploso provocando indignazione da parte di tanti osimani che hanno chiesto spiegazioni, sensibili alla storia della propria città. Si scatenò un’onda di polemiche anche nel 2019 quando fu danneggiato il Monumento ai Caduti della Seconda guerra mondiale che si trova proprio a San Paterniano. La croce che commemora i soldati morti nel fronte di Liberazione sul Monte della Crescia, dove venne impegnato l’esercito polacco, era stata ritrovata divelta. Silvia Santini