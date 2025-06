Scherma, i campionati Europei a Genova

Tommaso Marini cerca di eguagliare gli Europei 2024 e di centrare il secondo podio a quelli in corso. Il fiorettista anconetano, 25 anni, dopo il bronzo a Genova nella prova individuale di lunedì, vinta dal compagno di squadra Guillaume Bianchi, oggi scende in pedana con i compagni nella gara a squadre: con Marini e lo stesso Bianchi ci sono Alessio Foconi e Filippo Macchi. Italia inevitabilmente favorita e testa di serie numero 1 del tabellone: 13 le formazioni al via, sicuramente da temere le Nazionali di Francia (con Anane, argento nel singolo dopo aver battuto Marini in semifinale, Loisel, Pauty e Savin) e la Polonia (con Jurkiewicz, Kozak, Siess, Rajski) ma forse la rivale numero 1 della squadra azzurra è la squadra italiana stessa, perché il palmares dei nostri parla chiaro – con un Bianchi in forma straordinaria, un Marini comunque positivo, il talento di Macchi, argento alle Olimpiadi e l’esperienza di Foconi, già campione del mondo e d’Europa – anche se i transalpini hanno le carte in regola per insediarli. E Marini cerca la seconda medaglia di Genova 2025, risultato che eguaglierebbe quello della scorsa edizione continentale: nel 2024 infatti l’anconetano vinse un oro (individuale) e un bronzo (squadre), in questa edizione il bronzo è arrivato nella gara singola, e l’obiettivo della prova a squadre non può che essere l’oro. Qualche giorno prima degli Europei, Bianchi e Marini si erano affrontati pure nella finale dei campionati italiani, con vittoria del romano a Piacenza. Si inizia alle 11.30, si va avanti nel pomeriggio con finale per il primo posto alle ore 17.30: sarà l’ultima gara del programma degli Europei in svolgimento in Italia. Diretta su RaiSport e Rai 2.

a. p.