Scherzi alla Rossini alle scuole Ferraris

Il gran finale non poteva che avere la scoppiettante musicalità di Gioacchino Rossini. Venerdì scorso, infatti, a conclusione del progetto ‘Matinée musicali’, le classi della scuola secondaria dell’indirizzo musicale dell’Istituto ‘Ferraris’ hanno potuto godere della fantasiosa rappresentazione ‘Scherzi alla Rossini’, spettacolo a cura del ‘Teatro Melograno’ di Senigallia, con gli attori Daniele Vocino, Catia Urbinelli e Cristian Strambolini ed al pianoforte il maestro Ilenia Stella. Il progetto ‘Matinée musicali’ è partito alcuni mesi fa con momenti di conoscenza diretta degli strumenti – clarinetto, pianoforte, chitarra e violino – a misura di bambine e bambini. Dunque l’entusiasmante incontro con i giovani concertisti, qualche anno più grandi di loro, che hanno fatto della musica una componente di vita significativa e di qualità. Giovani concertisti per giovani ascoltatori che sfatano il pregiudizio di una musica classica poco coinvolgente per queste fasce d’età. I pianisti Matteo Montironi, Martina Filottrani, Amelie Petrucci, i violinisti Emma Pierfederici e Rebecca Giuliani, il flautista Francesco Moreci (allievi della scuola di musica ‘Padovano’ di Senigallia) hanno saputo catturare questo pubblico inedito, in uno scambio musicale che raffina l’ascolto ed educa all’approccio di composizioni la cui bellezza non ha tempo. Un progetto in note che ha fatto centro.