Schiacciato da due mezzi agricoli: muore a 54 anni

Un paese sotto choc per la morte del consigliere comunale di maggioranza Luca Giulioni, aveva 54 anni. I funerali saranno celebrati domani alle 16,30 presso la chiesa Parrocchiale di Castiglioni. Ieri alle 15 si è aperta la camera ardente nell’abitazione di Giulioni, deceduto nel tardo pomeriggio di martedì in un tragico incidente sul lavoro: l’uomo è rimasto schiacciato tra due mezzi agricoli mentre stava lavorando nella rimessa di proprietà al termine di un’operazione di taglio e sfalcio di vegetazione. Un’operazione che l’uomo ha compiuto più volte, ma martedì qualcosa è andato storto, una fatalità che gli è costata la vita. A nulla sono serviti gli immediati soccorsi: sul posto si è precipitata un’ambulanza e un’eliambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri.

L’uomo era noto ad Arcevia non solo per essere un consigliere comunale, già presente anche nella Giunta Bomprezzi, ma anche un imprenditore agricolo e un autotrasportatore.

"Siamo davvero rattristati da questa notizia e ci stringiamo al dolore della famiglia. Tragedie come queste non dovrebbero mai accadere ed è per questo che torniamo a invocare maggiore prevenzione e consapevolezza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" le parole del sindaco Perticaroli. L’intera comunità di Arcevia si è stretta al dolore dei familiari: "Se ne va un ragazzo splendido, di grande bontà – il ricordo dell’azienda vitivinicola Sabbionare –. Un instancabile lavoratore, una grande perdita per la sua famiglia e per tutta la comunità". Luca Giulioni era conosciuto come ‘biondo’, per i suoi capelli chiari fino alle spalle, portati con disinvoltura.

La notizia del suo decesso si è diffusa nelle prime ore della mattinata di ieri, quando molti, increduli, hanno sperato fino all’ultimo che ci fosse stato un errore. Sconvolto e visibilmente commosso anche il sindaco Dario Perticaroli ha voluto ricordare Luca: "Perdiamo una persona buona, un consigliere sempre presente – il ricordo del sindaco – un lavoratore instancabile. Tutto questo mancherà alla nostra comunità. Ci stringiamo al dolore della famiglia a cui facciamo le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione". Difficile pensare a un futuro senza luca, pilastro tra i consiglieri comunali, sempre disponibile a raccogliere le istanze dei cittadini. Domani, dopo la cerimonia funebre la salma sarà tumulata nel cimitero di Arcevia.