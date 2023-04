Schiacciato dal rimorchio del camion: è grave

Terribile infortunio sul lavoro ieri mattina nella zona industriale jesina: gravissimo un operaio meccanico, 33enne di Morro d’Alba, investito dal rimorchio di un camion su cui stava lavorando. È accaduto ieri a pochi minuti dalle 11, in via Fernando Santi, nel piazzale esterno all’autofficina Arvia accanto alla palestra Il David. Il giovane è stato intubato sul posto e trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso di massima gravità. Il giovane operaio, secondo una prima ricostruzione stava lavorando a un test precedente alla revisione del camion con rimorchio nel piazzale esterno dell’officina quando, per cause in corso di accertamento è stato travolto e schiacciato dal rimorchio.

Una persona stava movimentando il camion per sistemare le ruote sopra una pavimentazione rialzata che avrebbe consentito di controllare da sotto il mezzo, proprio mentre tra il camion e il rimorchio si trovava il giovane operaio di Morro d’Alba che in pochi istanti sarebbe stato travolto. Sul posto oltre ad automedica, Croce Verde di Jesi e il personale dell’eliambulanza, i tecnici della prevenzione dell’Ast Ancona i quali hanno avviato un’indagine relativa alla sicurezza. Ad ascoltare i colleghi accorsi alle grida del 33enne e ricostruire l’accaduto anche i carabinieri prontamente intervenuti. Il camion che trasportava a rimorchio una cisterna nell’avanzare avrebbe determinato lo spostamento del rimorchio stesso finito sopra la gamba e la coscia dell’operaio arrivando a sfiorare il bacino e gli organi vitali. Paura per la vicinanza dell’arteria femorale.

L’operaio 33enne è stato soccorso dapprima dai colleghi e poi dal personale dell’automedica e dell’eliambulanza Icaro che non è riuscita ad atterrare vicino all’autofficina ma ha fatto scendere il medico per poi fermarsi in viale don Minzoni all’altezza del supermercato Conad per attendere qui il paziente da trasportare a Torrette.

Il giovane è rimasto cosciente ai primi soccorritori ma ha perso molto sangue a causa dello schiacciamento subito dalla gamba e dalla coscia. Intubato è stato portato in ambulanza e poi in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette dove è stato subito trasferito in sala operatoria. Le sue condizioni sono gravissime,non sarebbe in pericolo di vita si teme possa perdere l’uso della gamba. Uno choc incredibile per i colleghi di officina che pregano per lui.

Sara Ferreri