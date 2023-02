Schiaffi alla moglie, timpano rotto Il marito violento è sotto processo

Una gelosia ossessiva che lo avrebbe portato a decidere della vita della sua compagna al punto di farla uscire solo con persone da lui autorizzate e ad alzare le mani su di lei anche davanti alla loro figlioletta minorenne. In una occasione l’uomo avrebbe presa a schiaffi la sua donna sul viso, sfondandole anche un timpano per il quale riportò 30 giorni di prognosi. In casa sarebbe stato un rapporto fatto di insulti, mortificazioni e offese continue. Quel compagno, un 43enne di origine campane, è finito a processo davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violazione degli obblighi di assistenza familiare. E’ difeso dall’avvocato Stefano Mengucci. A madre e figlia avrebbe fatto mancare anche il sostegno economico dovuto per vivere. I fatti, accaduti tra Osimo e Castelfidardo, poco prima del lockdown, sarebbero andati avanti fino a febbraio del 2020. Ieri in tribunale è stata sentita la vittima, parte civile con l’avvocato Alessio Stacchiotti, il padre della ragazza e altri testimoni dell’accusa, che hanno ripercorso quanto vissuto dalla donna. Lei sarebbe stata privata del cellulare, non poteva utilizzare i social e se voleva uscire sarebbe potuta andare solo a casa dei suoceri e accompagnata da persone di fiducia del suo compagno. L’uomo l’avrebbe allontanata dalle amicizie e dai parenti. Per umiliarla in casa avrebbe usato offese pesanti, "sei una t., una p.". Poi l’avrebbe picchiata con pugni, schiaffi e calci. Quando aveva deciso di lasciarlo, denunciandolo anche ai carabinieri, lui l’avrebbe aggredita ancora tanto che aveva ricevuto anche un divieto di avvicinamento poi infranto che gli costò il carcere. Adesso è in libertà. Prossima udienza il 15 marzo per sentire i testi della difesa.

ma. ver.