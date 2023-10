Schiaffo al decoro. Sporche e abbandonate. Viaggio nel degrado delle nostre fontane

Il tour nell’orrore delle fontane anconetane. Il Carlino, dopo aver ricevuto diverse lettere in redazione sullo stato delle fontane del capoluogo, ha deciso di andare a verificare la situazione. Nei giorni scorsi, il signor Luigi Fiordelmondo, nostro lettore, segnalava come la città tenesse davvero poco alle sue fontane. E in effetti abbiamo scoperto che è proprio così. Alla faccia del decoro urbano e delle manutenzioni. Fiordelmondo, in particolare, insisteva "sul degrado della fontana – per così dire – di Piazza Rosselli". Quella che, per intenderci, si trova vicino alla stazione ferroviaria. Una fontana pensata al centro di una rotonda realizzata qualche anno fa, ai tempi della giunta Mancinelli. "Venne inaugurata con tanta enfasi – spiega il nostro lettore – ma in pratica non ha mai funzionato. Gli zampilli d’acqua? Non ne ricordo. E ora – prosegue – in assenza di manutenzione, è ridotta ad una lamiera informe, simile ad un barattolo di pelati arrugginito. Si parla tanto di decoro e allora si desse anche un’occhiata a questo sfregio che fa bella mostra di sé a chi giunge in Ancona con il treno. Che figura facciamo con turisti e pendolari?". Insomma, un pessimo biglietto da visita alle porte del capoluogo.

Ma non è finita qui. Il nostro tour nel degrado inizia proprio da piazza Rosselli. Un palo alto diversi metri è tutto ciò che resta di una fontana malandata. Percorriamo via XXIX Settembre in direzione centro. Altroché fontana: sulla sinistra, c’è il mare con le sue navi. Così, arriviamo al Duomo e negli anfratti della Cattedrale, tra i cespugli e i vicoli nei pressi di Palazzo degli Anziani, ecco una cannella d’acqua che ha davvero poco di fontana. Il muschio la sta mangiando progressivamente e l’acqua gocciola da un rubinetto antico. Scendiamo e proseguiamo: non possiamo non fermarci in piazza del Plebiscito, per tutti piazza del Papa. La fontana del Boia – così si chiama – è spenta da anni, così come quella a mezzaluna che risale alla prima metà del XIX secolo, ai piedi della centralissima piazza che ospita il ´salotto della città´ . Mentre la fotografiamo, un signore ci avvicina: "Bravi, siete giornalisti vero?". Come negarlo. "Ecco, fate riaccendere questi pezzi di storia. Le Tredici cannelle illuminate sono belle, ma non esistono solo quelle. Qui c’è tutta una storia da riscoprire". Quindi, andiamo proprio alla fontana del Calamo. L’acqua sgorga e colorata di viola è ancora più caratteristica. Quella dei Cavalli, invece, la sera è spesso disattivata. Il monumento di piazza Roma fu progettato nel 1758 da Scipione Daretti. Ora, è di un bianco candido, ma l’acqua non sempre c’è. E vogliamo parlare del rudere di fronte a piazza Pertini, tra corso Stamira e via Palestro? I pesciolini rossi sono solo un vago ricordo. Ora, dentro la vasca in cui sguazzavano ci sono solo resti di kebab, pezzi di carta e lattine che a volte i netturbini rimuovono. E piazza Diaz è quasi una discarica a cielo aperto, tra i bambini (poco educati) che ci lanciano i mattoni dentro e i rifiuti che galleggiano sull’acqua. Le esche topicide malmesse rincarano la dose in uno scenario tutt’altro che positivo. Per non parlare di piazza Pertini, le cui cannelle sopra le panchine sono usate dai barboni per lavarsi. A pochi metri, un bagno pubblico in disuso. "L’ultima volta, i servizi igienici sopra il parcheggio Stamira sono stati riaperti per la Notte Bianca – dice un esercente di via Palestro – Non sapevo ci fossero dei bagni vicino al mio negozio. Quella porta era sbarrata da sempre. Bisogna ripensare la piazza, comprese le fontanelle. È uno scempio". Uno scempio che si ritrova anche al porto: sulle condizioni della "Fontana dei Due soli" di Enzo Cucchi è meglio stendere un velo pietoso.