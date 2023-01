Schiaffo alla nostra storia: antichi tesori nel degrado

"Questo sito archeologico è una testimonianza della nostra storia, aiutaci a conservarla e, se puoi, a farla conoscere". E’ la frase che compare sui due cartelli posti all’inizio e alla fine della passerella che dà sui resti del porto traianeo. In certi punti si fa fatica a leggerla, perché la scritta è consunta, e i cartelli sono sporchi e arrugginiti. Come le balaustre di ferro alle quali sono attaccati. La frase ha un che di paradossale: un invito a conservare la nostra storia lanciato da un simbolo di degrado e abbandono. Su un palo fa bella (?) mostra di sé un sacco dell’immondizia messo per coprire un cartello stradale. La passerella viene percorsa da decine di persone. Anconetani e turisti. I secondi potrebbero essere molti di più, se la città si presentasse in modo migliore. Magari a partire dal proprio patrimonio archeologico. I visitatori salgono verso l’Anfiteatro romano, e cosa trovano? Nella parte bassa un cancello chiuso, su cui è appoggiato, in mezzo alle erbacce, il cartello che segnala l’anfiteatro. Una ‘precarietà’ piuttosto simbolica, direbbe qualcuno. Salendo, i suddetti turisti trovano altri cancelli chiusi. L’area è inaccessibile. C’è chi osserva ammirato il camminamento, e dice alla persona che lo accompagna: "Di sotto c’è il mare". Ecco, il solo fatto di non poter percorrere quel camminamento grida vendetta.

Il mare lo si può vedere salendo verso il parco del Cardeto. L’ingresso è in condizioni pietose: scritte sui muri, due frecce gialle dipinte da chissà chi, erbacce, pietre e pezzi di legno per terra. Sul muro un cartello recita: ‘Benvenuti. Welcome’. Pochi passi, e ci si ritrova sopra l’anfiteatro. E’ da qui che si può ammirare un ‘manufatto’ di epoca non romana, che però è lì da un numero imprecisato di anni. Del tutto inutilmente. E’ il teatro all’aperto che tempo fa ospitò degli spettacoli, per poi essere completamente abbandonato a se stesso. Tra le sedie di plastica sono cominciate a crescere le piante... L’intera ‘struttura’ è un vero pugno nell’occhio. C’è chi si preoccupava che i dehors deturpassero la vista delle Tredici Cannelle. E la vista dell’Anfiteatro romano? Non è forse deturpata da questo ammasso di ferro, legno e plastica abbandonato a se stesso? Si intende utilizzarlo in futuro? Se la risposta è no, perché non toglierlo? Invece il ‘teatro’ resiste. Come le cicche di sigarette nell’ex campanello incastonato nelle pietre medievali dell’Arco Capoleoni. Ah, ci sarebbero i resti delle terme romane. Ma qui è meglio stendere un velo pietoso, come il tetto in plastica che dovrebbe proteggerli. Tra erbacce, rovi con spine che si attaccano ai vestiti, rifiuti e pozzanghere, il sito è in uno stato semplicemente indegno. Qualcuno forse dovrebbe intervenire, o almeno fornire spiegazioni. Basterebbe trovarlo...

r. m.