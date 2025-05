Schiaffo alla storia. La Portella Santa Maria sfregiata dai vandali

I vandali tornano a colpire in città. Stavolta alcuni ignoti hanno pensato bene di imbrattare Portella Santa Maria. I responsabili di questo gesto, stando alla segnalazione che abbiamo ricevuto da un cittadino, sarebbero entrati in azione molto di recente, tra martedì e ieri.

Non stiamo parlando di una piccola scritta, ma di un vero e proprio murales bicolore tracciato sui mattoni a vista della bellissima struttura della Portella che consente ai pedoni di entrare e uscire dal porto ed essere in via della Loggia e da lì in pochi minuti in piazza del Papa.

Ora il caso passa alle forze dell’ordine che proveranno a rintracciare i vandali attraverso le telecamere, mentre le istituzioni dovranno occuparsi della pulitura della superficie.