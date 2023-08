Schiamazzi e ubriachi a Jesi: Protestano i residenti

Ancora ubriachi in piena notte nel quartiere San Giuseppe. A protestare sono ancora i residenti che nei giorni scorsi hanno depositato in Comune e alle forze dell’ordine una petizione per chiedere maggiore sicurezza e decoro. "Schiamazzi e grida di ubriachi fino alle 2 di notte anche lunedì notte – lamenta un residente dalla zona del campo Boario –. Non si riesce neppure piu’ a dormire". Poche ore prima, attorno alle 18, l’allarme era scattato a Porta Valle per un uomo che sembrava senza vita a terra vicino alla stazione degli autobus di linea. In realtà l’uomo stava dormendo profondamente come accertato dal personale sanitario e dai carabinieri intervenuti. Sentite le sirene l’uomo si è alzato e dato alla fuga proprio mentre l’ambulanza e le forze dell’ordine sopraggiungevano. La zona è videosorvegliata ma i residenti continuano a chiedere controlli più stringenti. La petizione dei residenti era nata proprio dal ritrovamento da parte dei netturbini, di prima mattina, di un uomo disteso in strada quasi in coma etilico. Anche in quel caso qualcuno aveva pensato fosse morto.