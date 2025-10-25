Schianto a 14 anni, l’odio corre sui social: “Godo che sei morto”. Il papà di Tommaso: “Ora vorrei incontrarla”

Ancona, 25 ottobre 2025 – “Godo che è morto, non valeva nulla”. Quella frase colpisce come una freccia al cuore e campeggia su diverse storie pubblicate su Instagram, terminate dopo le 24 ore imposte, ma non svanite perché salvate e fatte girare sui social e sui cellulari dagli amici di Tommaso Bruciaferri, il 14enne osimano scomparso venerdì 17 in un tragico incidente mentre andava a scuola con lo scooter. A lui infatti sono rivolte, scritte da un profilo che sarebbe fake.

Tutti quei ragazzini, frequentanti la stessa scuola di Tommaso, l’istituto superiore “Corridoni Campana” di Osimo, dicono di sapere di chi si tratta, anzi, che la stessa persona, una loro coetanea, avrebbe fatto outing fuori da scuola. E non sono mancate parole di vendetta. Quei post sono scorsi sotto gli occhi di don Paolo Volpe, docente della scuola che sta seguendo con i ragazzi un percorso per affrontare il lutto, che non ha potuto ignorarli. Una volta venuto a conoscenza del tam tam appunto, rivolgendosi ai ragazzi, tramite una storia su Facebook ha scritto un messaggio: “Chiedetevi tutti se è questo che Tommy vorrebbe da voi. Non cadete nel tranello di incrementare odio: è diabolico. Tommy vi ha uniti tutti in una solidarietà bellissima, divina. Non sciupate il bello e il buono che siete. Più ne parlate più ingigantite questa cosa”.

Quanto sta succedendo aveva già raggiunto le orecchie del padre Alessandro a poche ore dal funerale del figlio che si è tenuto mercoledì scorso: “Non ho avuto il tempo di elaborare quanto stava accadendo. Ho saputo di questo profilo. Finto o non, vorrei parlare con questa persona, incontrarla magari, capire se ha agito d’impulso, se è stata una bravata, comprenderne i motivi. E fermarla qua. Non vorrei mai che, nel nome di Tommy, si commettessero atti che per me, e per lui, sarebbero incomprensibili”. L’ha detto composto, non travolto dal dolore, un dolore sordo, muto, che ha lacerato per sempre una famiglia.

Mercoledì pomeriggio il sole ha squarciato il cielo grigio quando la bara bianca ricoperta di fiori è uscita dalla chiesa gremita. Gli amici in lacrime hanno fatto volare palloncini rossi e bianchi a forma di cuore mentre partiva un applauso durato minuti, eterni, come il rombo delle moto dei suoi compagni di scuola che nel piazzale della chiesa di San Biagio hanno fatto sentire, alto, il rombo delle loro moto affinché raggiungesse in cielo il loro Tommaso. La chiesa non ha contenuto le migliaia di persone accorse, tanto che è stato allestito un maxischermo all’esterno per poter seguire la messa. L’arcivescovo si è rivolto accorato alla mamma Supy, al papà e alla sorellina, stretti, composti, in prima fila a fianco della bara dove campeggiava la foto sorridente del loro Tommy. La dirigente scolastica del “Corridoni Campana” Milena Brandoni ha portato il cordoglio di tutti gli istituti scolastici marchigiani. La scuola non ha preso provvedimenti, almeno per il momento, denunciando il fatto.