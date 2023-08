Schianto a Castelfidardo: 22enne in auto contro una casa

Ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro la recinzione di un’abitazione privata. La squadra dei vigili del fuoco di Osimo, in collaborazione con i sanitari del 118, ha estratto la giovane che è rimasta incastrata nella sua auto attraverso l’utilizzo di tecniche specifiche. L’incidente si è verificato ieri, verso le 12.30, in via Dante Alighieri, a Castelfidardo. La ragazza è una 22enne del posto, rimasta sempre cosciente. Successivamente, è stata trasportata con l’eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per gli accertamenti. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto, anche i carabinieri della stazione locale che hanno raggiunto l’area per i rilievi di rito, per capire il motivo della perdita di controllo del mezzo e per gestire la viabilità. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto. Grosso spavento per il proprietario dell’abitazione contro cui è finita la macchina, un’utilitaria, rimasta distrutta.