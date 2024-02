Schianto a cinque. Code chilometriche

Schianto a 5 in via Roma, in prossimità dell’ex bar Parò: mamma e tre figli di uno, due e quattro anni, finiscono al pronto soccorso del Carlo Urbani. E’ accaduto ieri mattina pochi minuti doppo le 12 per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale, intervenuta con due pattuglie. Ad avere la peggio nel tamponamento a 5 con un’auto che sarebbe stata colpita mentre transitava nella corsia opposta, sono stati gli occupanti della seconda vettura, una Fiat Punto, dove viaggiava un 39enne di origini tunisine, residente a Sassoferrato e trasportava la moglie di 24 anni e i loro 3 figli piccoli. Per loro tanto spavento e qualche contusione ma per fortuna, come riscontrato in ospedale nulla di grave. Illesi i conducenti e passeggeri delle atre quattro auto: una Panda guidata da un giovane di Mergo, una Mercedes da un 52enne di Cupramontana, una Jeep Compass condotta da una 39 chiaravallese residente a Jesi e una Nissan Qashqai al volante della quale c’era un 73enne di Assisi. Lunghe code si sono formate soprattutto in direzione Roma con auto incolonnate, attorno alle 12,45, fino alla scuola Monte Tabor di Jesi.