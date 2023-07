Schianto A14, Maria lotta per la vita

Lotta per la vita in Terapia Intensiva a Torrette Maria, senza sapere che suo marito Giorgio è morto praticamente sul colpo. La donna 61enne origini rumene è stata intubata giovedì pomeriggio non appena è arrivata, in eliambulanza, al pronto soccorso di Torrette e sottoposta nella notte tra giovedì e ieri, a un delicato intervento chirurgico per le emorragie interne che aveva. È in coma farmacologico e le sue condizioni sono gravissime. Anche lei è rimasta imprigionata nell’inferno di lamiere giovedì pomeriggio alle 18,30 sull’A14, tra i caselli di Ancona Nord e Montemarciano in direzione Bologna. I due stavano rientrando a casa per la cena. Giorgio Lupini pensionato chiaravallese che nell’ultimo periodo abitava a Fossombrone, purtroppo non ce l’ha fatta: è morto a 75 anni, schiacciato all’interno della vettura che guidava poco distante dalla sua Chiaravalle. La salma di Giorgio Lupini si trova all’obitorio di Torrette, a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe decidere per l’autopsia o l’ispezione cadaverica. Non c’è ancora una data per il funerale che, in attesa della restituzione della salma ai familiari, sarà comunque celebrato la prossima settimana. La camera ardente sarà allestita alla casa del commiato Pentericci a Chiaravalle, non prima dell’inizio della prossima settimana. Tutto l’inferno scoppiato in autostrada, sarebbe nato da una coperta che qualcuno avrebbe perso in autostrada. Un’auto se la sarebbe trovata davanti frenando di colpo: di qui il tamponamento a catena di altre due auto più il tir che ha schiacciato e ucciso Lupini. Una tragica fatalità, una tragedia che ha colpito un’intera comunità. Lupini, ferroviere in pensione da diversi anni, aveva sposato Maria 6 anni fa e con lei sognava di tornare a vivere a Chiaravalle dove comunque insieme trascorrevano del tempo. Padre di due figli, avuti con la prima moglie, Giorgio Lupini ne aveva perduto uno, il maggiore, lo scorso settembre, a soli 44 anni, di infarto. A luglio dello scorso anno aveva perso a 78 anni il fratello Gianni, scultore molto noto a Chiaravalle. Un dolore indicibile per il figlio Giacomo che ha perso prima uno zio, poi un fratello e ora anche l’adorato papà. Da pensionato Giorgio Lupini aveva aperto una società che si occupava di edilizia, in particolare manutenzione e ristrutturazione degli edifici e seguiva diversi cantieri. Era molto stimato e apprezzato non solo nella città di Maria Montessori ma anche a Fossombrone dove ultimamente viveva.

Sara Ferreri