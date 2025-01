Schianto all’Abbadia, morto dopo sette giorni

Era rimasto coinvolto in un brutto incidente all’Abbadia lo scorso 3 gennaio. Uno schianto non di grosse dimensioni, ma le sue condizioni si sono complicate giorno dopo giorno.

Dopo sette giorni di agonia è morto all’ospedale di Torrette Valfrido Tulli, 77 anni, ex giudice di pace, personaggio molto noto in ambito teatrale e soprattutto sportivo: è stato infatti la voce dei tanti avvenimenti allo stadio Diana: "Mi unisco con grande dolore al lutto della famiglia, del Presidente e di tutti soci della Atletica sportiva Bracaccini Osimo, e di tutti i suoi amici per la perdita di Valfrido Tulli – scrive l’ex assessore Paola Andreoni –. Osimano doc è stato per tanti anni figura di riferimento dell’ufficio del Giudice di Pace di Osimo, impegno lavorativo che univa con la passione per il teatro dialettale dove si cimentava come attore e per la musica come stimato batterista in tante band osimane.

Ma Valfrido è stato soprattutto la voce dei tanti avvenimenti sportivi osimani. E’ stato lo speaker ufficiale dell’Osimana allo stadio Diana. Tutte le domeniche la sua voce ha risuonato negli autoparlanti di via Olimpia e rimbombava anche in tutto il quartiere San Marco e in tutti i cuori della tifoseria dei ‘senzatesta’ sugli spalti. La frase: "Amici sportivi, un saluto dallo stadio Diana" con cui precedeva l’atteso annuncio delle formazioni, ha accompagnato diverse generazioni di tifosi giallorossi.

Poi la sua voce è passata ad accompagnare e scandire i successi degli atleti delle gare di corsa organizzate dai suoi amici della Bracaccini Atletica Osimo. Lui, che non disdegnava di cimentarsi anche in qualche gara, era sempre ‘il re del microfono’".