Schianto all'incrocio maledetto, una donna ferita

Nuovo schianto all’incrocio maledetto di Castelbellino stazione: il bilancio è di una donna di 68anni rimasta ferita e trasportata in ospedale. È accaduto ieri pomeriggio, alle 18 all’uscita della superstrada Ss76 davanti all’ex Calamity dove si sono scontrate praticamente frontalmente una Volkswagen Polo e una Bmw Mini. Sul posto sono accorse automedica e ambulanza della Croce Verde di Cupramontana che ha trasportato la donna, la passeggera della Mini con un codice di media gravità all’ospedale Carlo Urbani. Era sotto choc e aveva dolore alla parte alta del tronco probabilmente per lo scoppio dell’airbag. L’altro conducente di 19 anni ha rifiutato il trasporto in ospedale. Al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto le cause dell’incidente all’incrocio dove da tempo i residenti chiedono di intervenire per la messa in sicurezza. Per chiedere una rotatoria e sicurezza i residenti si sono riuniti anche in comitato. Si tratta dell’ennesimo schianto che si verifica qui dove anche l’opposizione ha dato battaglia facendosi promotrice, anni fa, assieme ad Anas di una modifica dell’uscita della superstrada, progetto che però è stato modificato dall’amministrazione comunale e non è stato ancora realizzato.