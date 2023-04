Schianto: auto contro il trattore Grave un 26enne finito in ospedale

Con l’automobile contro un trattore: automobilista ventiseienne gravemente ferito e soccorso in eliambulanza. Lo schianto è avvenuto nelle prime ore di ieri mattina, intorno alle 7,30 lungo la strada Provinciale, in località Ponte la Spina. Il giovane automobilista fabrianese, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri è finito contro un trattore che procedeva lungo il suo stesso senso di marcia, entrambi verso la città della carta. Allertato anche da parte dei passanti il numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, vigili del fuoco del distaccamento fabrianese e una pattuglia di carabinieri. Oltre ad Icaro, partito dalla piazzola dell’ospedale regionale di Torrette. Il giovane, ferito e dolorante, è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi. Una volta trattato e stabilizzato sul luogo, è stato trasferito in elicottero all’ospedale regionale con un codice giallo di media gravità, a seguito dei politraumi riportati.

La dinamica è in fase di accertamento da parte dei militari dell’Arma, che sono stati impegnati anche nel gestire la viabilità. Il giovane fabrianese resta strettamente monitorato dai sanitari: avrebbe riportato diverse fratture e contusioni nel forte impatto con il mezzo agricolo, ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti.

Il ventiseienne non sarebbe in pericolo di vita. Limitati i disagi al traffico sulla Provinciale durante i soccorsi e i rilievi da parte dei militari.