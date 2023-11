Schianto, auto prendono fuoco: estratto vivo in extremis

Pauroso schianto frontale tra due auto: i passanti estraggono il conducente dell’auto appena pochi istanti prima che la vettura, una vecchia Citroen Saxo alimentata a benzina, sia avvolta dalle fiamme. Un rogo che presto ha avvolto anche l’altra vettura una Jeep Renegade il cui giovane conducente è rimasto praticamente illeso. Più gravi le condizioni del conducente della Saxo, 58enne imprenditore monsanvitese che ha riportato una ferita alla testa e numerose fratture. È accaduto a pochi minuti dalle 14 nel rettilineo che procedendo da Monte San Vito a Montemarciano segue di un centinaio di metri il ristorante Casale del Gufo. Per soccorrere il 58enne che si stava recando nella sua azienda di Montemarciano quando è stato schiacciato tra le lamiere, si è levato in volo anche Icaro che, dopo aver tentato di atterrare sorvolando a lungo la zone non è riuscito a farlo per la presenza di denso fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. E’ dovuto atterrare distante anche per evitare di alimentare le fiamme con il sorvolo ed è stato raggiunto dall’ambulanza con il paziente a bordo. Sul posto, oltre ai pompieri che hanno aiutato il conducente della Jeep, ferito solo ad un ginocchio, ad uscire dall’auto e spegnere le fiamme che nel frattempo hanno carbonizzato le due vetture e sono arrivate alla vegetazione a bordo strada, al campo e ad un palo della pubblica illuminazione sono accorsi automedica e Croce Verde di Jesi. Accorsi anche una volante dei carabinieri e la polizia locale mentre il 58enne veniva portato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi avendo riportato lesioni in tutto il corpo per il fortissimo impatto frontale, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Decisivi i soccorsi che hanno consentito di strappare dalle fiamme l’imprenditore monsanvitese. Per via denso fumo sprigionatosi è stata bloccata anche la circolazione dei treni tra Falconara e Montemarciano. Via Alberici è stata chiusa al traffico per oltre un’ora e mezzo. Inevitabili i disagi al traffico.

Sara Ferreri