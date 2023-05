Schianto con la moto Grave 29enne

Sbanda con la moto e finisce contro il muretto di una recinzione. Un grave incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio lungo la provinciale Arceviese all’altezza della frazione di Vallone dove un giovane alla guida della propria moto è finito fuori strada. Il centauro, un 29enne, ha fatto tutto da solo e non sono stati coinvolti altri mezzi. Il giovane dopo aver sbandato all’altezza della curva è finito fuori strada andando a finire la sua corsa sbattendo contro un muretto. Immediatamente si sono fermati alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto l’ambulanza, l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo i sanitari, constatata la gravità delle condizioni del giovane, hanno chiamato l’eliambulanza. In volo si è alzata Icaro che è atterrata in un campo adiacente il luogo dell’incidente. Il giovane è stato dapprima trattato sul posto e poi trasferito a Torrette in codice rosso. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto le forze dell’ordine hanno regolato il traffico durante le operazioni di soccorso. La provinciale Arceviese ha subito diversi rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di ripristino della sede stradale, poi il traffico è tornato regolare.