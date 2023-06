Schianto con la moto Trasportato in ospedale muore poco dopo a 41 anni

La spiaggia di velluto piange ‘Gaga’, il 41enne Gabriele Tarsi uscito di strada con la sua moto e morto in ospedale sabato notte mentre gli amici lo aspettavano a un compleanno. L’incidente si è verificato sulla Provinciale 12 Corinaldese poco dopo le 19 di sabato. Il 41enne viveva a Trecastelli ma era molto conosciuto sia ad Ostra, dove per anni ha avuto un negozio di frutta e verdura, mentre da qualche tempo lavorava come agente di commercio. L’uomo è uscito di strada all’altezza del chilometro 5+500, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia stradale di Jesi. Gabriele è stato subito trasferito all’ospedale di Senigallia, ma le sue condizioni si sono aggravate ed è stato predisposto il suo trasferimento nell’ospedale di Torrette dov’è deceduto poco dopo le 22.

Gabriele aveva compiuto 41 anni lo scorso 11 maggio e proprio sabato sera era atteso dagli amici a una festa di compleanno. Ma a quella festa Gaga non è mai arrivato, si è fermato in quel tratto di provinciale Corinaldese, lo stesso che conosceva e che percorreva ogni giorno da sempre. Dopo il lavoro, dedicava tempo allo sport, il beach tennis di cui era un grande appassionato. La notizia della sua scomparsa si è diffusa all’alba di domenica, lasciando nello sconforto quanti lo conoscevano. Tanti hanno voluto ricordarlo con un post sul suo profilo Facebook: "Ci siamo sentiti 3 settimane fa per lavoro, ci conosciamo da una vita non ci credo ancora ....amico mio riposa in pace eri un bravissimo ragazzo mancherai molto. Condoglianze alla famiglia" il ricordo di Lucia Piangerelli. "Che la terra ti sia lieve splendida persona" il ricordo di Daniele Canu, "Gabriele Tarsi vola alto" scrive Elisa Fabri.

Un altro incidente si è verificato ieri mattina a Cesano, in via strada Prima. Due le auto coinvolte, una Renault Clio e una Mini Cooper: sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Senigallia. La strada è rimasta bloccata per consentire i rilievi, causando grossi problemi alle circolazione in quanto è stata interdetta la viabilità in direzione mare.