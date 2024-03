Schianto con l’auto: la donna era ubriaca

Perde il controllo dell’automobile e finisce fuoristrada: i passanti allertano il numero unico di emergenza e arrivano i carabinieri che trovano una donna ubriaca.

E’ avvenuto nel finesettimana ad Arcevia dove, nelle ore serali, alcuni automobilisti hanno contatto le forze dell’ordine per segnalare un incidente, con un’automobile finita fuori strada.

È intervenuta la pattuglia del nucleo Radiomobile. I carabinieri hanno trovato sul posto una donna dell’Est Europa, residente ad Arcevia che fortunatamente non aveva alcuna ferita evidente riportata a seguito dell’incidente.

Ingenti i danni alla vettura che è finita fuori strada. Ma i militari si sono accorti di segni evidenti di un avvenuto consumo di alcol da parte della signora.

Così la donna è stata sottoposta all’etilometro: è risultata positiva per oltre 1,8 di grammi su litro, quasi quattro volte il limite consentito. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Per lei patente ritirata e automobile sequestrata. I controlli della compagnia carabinieri procederanno incessanti anche nei prossimi giorni.

sa. fe.