Schianto, conducenti miracolati

Nel giro di un’ora si sono verificati due incidenti ieri mattina a Castelfidardo, in zone diametralmente opposte ma allo stesso modo transitate. Il primo poco dopo le 9 lungo la statale 16 di fronte alla ditta Caltec, allo svincolo per gli Svarchi di Numana. Un furgoncino e un’auto si sono scontrati. Ingenti i danni ai mezzi ma sono stati miracolati entrambi i conducenti. Sul posto gli agenti della Municipale per i rilievi e per risalire all’esatta dinamica dei fatti. Si tratta dell’ennesimo incidente lungo quel tratto per cui è stata promessa una rotatoria. Un’opera destinata a cambiare e migliorare in termini di sicurezza la viabilità nella zona industriale. Era stato annunciato l’accordo per la realizzazione della rotonda che collegherà la provinciale 23 e la statale 16 proprio in quel crocevia fondamentale per il traffico della Valmusone molto transitato specialmente d’estate e particolarmente pericoloso Quasi in contemporanea ieri mattina appunto un maxi tamponamento ha coinvolto tre auto in zona Acquaviva, paralizzando la viabilità in quel tratto fortemente transitato, proprio come il primo. Sul posto a sirene spiegate l’ambulanza del 118, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento osimano e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e per gestire il traffico. Un ferito portato in condizioni non particolarmente gravi all’ospedale è il bilancio dell’incidente. Si sono formate lunghe code, anche lì appunto, che hanno bloccato la frazione alla periferia fidardense. Nel giro di circa un’ora la situazione è tornata alla normalità.