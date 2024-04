Schianto contro un albero: grave 74enne

Potrebbe esserci un malore all’origine dell’incidente che si è verificato ieri mattina poco dopo le 10,30 ad Arcevia, in località Nidastore. L’uomo, un 74enne residente a San Lorenzo, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada finendo la sua corsa contro un albero. Sul posto si è precipitata un’ambulanza e un’eliambulanza e i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo e messo in sicurezza l’auto su cui viaggiava. I sanitari sono subito intervenuti per verificare le condizione di salute dell’anziano che sono sembrate subito gravissime. Dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che è atterrata nelle vicinanze: il personale medico, dopo aver effettuato i primi accertamenti, ha predisposto il trasferimento dell’uomo all’ospedale di Senigallia. L’eliambulanza è atterrata allo stadio Bianchelli dove i medici sono risaliti e rientrati nel nosocomio regionale. Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri intervenuti per i rilievi, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti: sul tratto non sono stati rilevati segni di frenata. Resta riservata la prognosi del 54enne rimasto ferito nell’incidente che si è verificato lungo la provinciale arceviese giovedì. I mezzi coinvolti nel frontale restano sotto sequestro e la dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale.