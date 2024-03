Schianto, era ubriaca: ritirata la patente

Una 35enne senigalliese è finita nei guai venerdì sera, coinvolta in un incidente stradale è stata trovata alla guida in stato di ebbrezza.

Nella prima serata la donna è sottoposta ad alcooltest a Montemarciano, in via Marzocca dove poco prima si era verificato uno scontro. La 35enne ha impattato con un’altra auto, fortunatamente non ci sono stati feriti.

I carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi hanno ritirato la patente alla 35enne che è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza perché trovata con un tasso alcolemico superiore a due volte quello consentito. Una vera e propria task force quella messa in piedi dalla forze dell’ordine per arginare il fenomeno degli ubriachi al volante. Si sono infatti da tempo intensificati i controlli nelle principali arterie cittadini dove, soprattutto il sabato sera, circolano numerose auto condotte per lo più da giovani.

Negli ultimi mesi i controlli hanno infatti consentito di sorprendere diverse persone ubriache alla guida. Con l’arrivo della stagione estiva accertamenti e controlli saranno intensificati non solo in città, ma anche nelle frazioni. Particolare attenzione sarà prestata per evitare la somministrazione di alcolici ai minori.