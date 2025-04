Schianto fatale col furgone. Indagato il collega in coma

Ci sono due indagati per omicidio stradale per la morte di Gabriele Ramazzotti, 57 anni, di Santa Maria Nuova. L’uomo ha perso la vita in autostrada, il 20 marzo scorso, all’altezza di Montemarciano, mentre era a bordo di un furgone da lavoro, come passeggero. La Procura ha iscritto nel fascicolo degli indagati sia il collega di Ramazzotti, 58 anni, di Montemarciano, che quel giorno era alla guida del furgone, che il camionista al volante del tir contro il quale il loro mezzo si è schiantato tamponandolo. Le indagini della polizia autostradale non sono ancora concluse e l’iscrizione dei due indagati è stato un atto dovuto per effettuare tutti gli accertamenti indispensabili per capire la dinamica dell’incidente. Il collega di Ramazzotti è ancora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette. E’ in Rianimazione clinica, in prognosi riservata. E’ l’unico che può spiegare che cosa sia successo quella mattina lungo l’autostrada. Il furgone ha tamponato l’autoarticolato che lo precedeva, un impatto violento tanto da distruggere la parte anteriore del furgone dove la vittima sedeva sul lato del passeggero. Il camionista ha sentito solo l’impatto, essendo davanti a loro.

Il pubblico ministero Rosario Lioniello ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli per accertamenti. Su Ramazzotti, sposato, con due figli, non è stata disposta l’autopsia essendo chiare le cause della morte dovute al tremendo impatto con il mezzo pesante che il furgone aveva davanti. Il 57enne è morto su colpo e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare molto per estrarre il corpo rimasto incastrato tra le lamiere. La causa del tamponamento non è ancora chiara ed è al vaglio della magistratura. Il furgone con i due occupanti a bordo non avrebbe nemmeno frenato prima dell’impatto con l’autoarticolato. Un particolare che porterebbe ad ipotizzare o ad un malore del conducente oppure ad una distrazione.

L’impatto tra i due veicoli è avvenuto poco dopo l’area di servizio Esino Ovest, tra i caselli autostradali di Montemarciano e Ancona Nord, lungo la corsia sud, in direzione Pescara. Erano le 10 quando si è verificato l’incidente, al chilometro 210. I due mezzi si trovavano entrambi nella corsia di destra, poco dopo la corsia che permette di immettersi in autostrada dall’area di servizio. E’ probabile che uno dei due veicoli, o il mezzo pesante o il furgone, fosse uscito proprio da quella corsia per riprendere la marcia in autostrada. Il furgone potrebbe essersi trovato il tir davanti all’improvviso senza riuscire ad evitarlo oppure il furgone, uscendo dall’area di servizio ha trovato l’ostacolo del mezzo pesante che potrebbe aver rallentato o fatto una manovra che non gli ha dato il tempo di frenare. Ramazzotti e il collega stavano andando a fare un intervento per l’azienda di oleodinamica di Jesi, la Possanzini Srl, per la quale lavoravano, quando è avvenuto l’incidente.

Marina Verdenelli