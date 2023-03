Schianto fatale in scooterone, domani l’ultimo saluto ad Allegrini

Effettuata l’autopsia sul corpo di Riccardo Allegrini, domani pomeriggio saranno celebrati i funerali. La cerimonia è fissata alle 15 chiesa di San Pietro Apostolo, ma a causa del fatto che sono in tanti a non voler mancare all’ultimo saluto al papà monsanese il sindaco Roberto Campelli ha dato la disponibilità a utilizzare la piazza del paese. Si potrà assistere all’ultimo saluto a Ricky, papà di due splendide bimbe, di 6 e 3 anni, in piazza Caduti. Allegrini, operaio di Monsano, non ha raggiunto il traguardo dei 40 anni per appena due giorni. Fatale gli è stato un terribile incidente una settimana fa quando, in sella al suo scooterone faceva rientro a casa, dopo il lavoro, da sua moglie Michela e dalle sue adorate figliolette. L’autopsia è stata disposta per capire se prima dell’investimento della ragazza (per fortuna non ferita gravemente) che, in via Sant’Antonio, camminava a bordo strada e prima di finire contro un palo e contro un albero, possa aver avuto un malore. Per una terribile fatalità sulla strada Riccardo ha incontrato senza accorgersene probabilmente per il buio una ragazza 31enne domiciliata proprio nella palazzina accanto alla sua. Anche lei stava rientrando a casa a piedi facendosi luce con la torcia del cellulare, camminando a destra.