Schianto: ferita una 15enne in scooter

Un brutto incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri lungo le curve all’altezza di Massignano. Una ragazzina di 15 anni della zona di Castelfidardo, in sella al proprio scooter 50, si è scontrata frontalmente contro un’auto, un’Alfa Romeo Giulia. Nell’impatto la minorenne ha sfondato il parabrezza della vettura. Per fortuna indossava regolarmente il casco che ha attutito la caduta. Sul posto, allertato il 112, sono intervenute l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano con l’automedica partita dalla postazione all’ex Crass. La giovane, trattata sul posto, è rimasta sempre cosciente anche se in stato confusionale, balbettava e non riusciva a formulare pensieri chiari. Una volta stabilizzata è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso, per poi essere trasferita in sala emergenza. Le condizioni della giovane non sono state considerate tali da far temere per la sua vita dal personale medico che l’ha visitata. Sul posto a Massignano, per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto, sono intervenute le forze dell’ordine. Sono in corso di accertamento infatti le cause che hanno portato al brutale schianto che in un primo momento ha fatto temere il peggio per la fidardense. Illeso il conducente della Giulia che ha subito prestato soccorso. Lungo quelle curve, al confine con Sirolo, si sono spesso verificati incidenti anche gravissimi che hanno spinto residenti e automobilisti di passaggio a chiedere ai Comuni e alle forze dell’ordine provvedimenti urgenti per la viabilità.