Schianto, ferita una postina di 40 anni

Momenti di apprensione, ieri mattina, in via don Rettaroli, proprio dinanzi alla concessionaria della Harley Davidson di Jesi, in conseguenza di un incidente che ha visto protagonisti uno scooter condotto da una postina quarantenne e un’utilitaria guidata invece da una donna di circa 55 anni. Dopo l’impatto, le cui cause sono in fase di ricostruzione, il motociclo sul quale viaggiava l’operatrice delle Poste è franato a terra ma, per fortuna, senza particolari conseguenze per la conducente che, tuttavia, è stata accompagnata in ambulanza dalla Croce Verde al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani (in codice verde) per effettuare gli accertamenti del caso. Illesa, invece, la signora che si trovava alla guida del mezzo, una Fiat 500, così come il passeggero del veicolo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale del Comando di Jesi per i primi rilievi e provare ad accertare la dinamica.