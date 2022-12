Schianto fra auto Una finisce in bilico

Schianto di Natale tra due auto, una si rovescia e resta in bilico su due ruote, appoggiata sul guard rail. È accaduto domenica pomeriggio, attorno alle 18.40, lungo la Provinciale 16 in corrispondenza del bivio per Melano, dove sono accorsi il personale del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento fabrianese.

Il conducente della vettura ribaltatasi dopo l’impatto è stato soccorso e trasportato dai sanitari in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili per gli accertamenti del caso. Era dolorante e sotto choc ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. La squadra dei vigili del fuoco di Fabriano ha poi provveduto alla rimozione dell’automobile dalle lamiere del guardrail ed alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente. Inevitabili i disagi al traffico. Sul posto per i rilievi del caso anche la polizia locale. Tanto spavento e parecchi danni, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza, per le persone coinvolte nella carambola.

sa.fe.