Schianto frontale: autista ubriaco. Camion distrugge uno sportello

Bollettino "nero" dalla Municipale. In via di Jesi una macchina ha urtato altri due veicoli che circolavano nel senso opposta di marcia. Il conducente posto alla prova dell’etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,8 grammi per litro e gravato da sospensione della patente nonostante ancora fosse in possesso del documento di guida che è stato ritirato. Anche la macchina era stata confiscata. Un altro incidente si è verificato sempre in via di Jesi ma a Padiglione, dove il conducente di un veicolo, terminate le manovre di parcheggio, è stato urtato da un furgone che gli ha staccato lo sportello. Il conducente responsabile dell’urto invece di prestare soccorso ha proseguito la marcia facendo perdere le proprie tracce. È scattata l’indagine da parte del nucleo di infortunistica stradale e visionando le immagini delle telecamere è stato individuato un veicolo che per modello e carrozzeria sembrava compatibile. Nella stessa giornata a distanza di poche ore è stato fermato e il conducente in comando ha ammesso le responsabilità. Dovrà rispondere dei reati di omissione di soccorso e fuga. Le attività non hanno riguardato solo la circolazione stradale ma anche l’ambiente. Sono stati rinvenuti diversi rifiuti ingombranti abbandonati al di fuori dell’isola ecologica gestita da Astea in via Romero. Sempre visionando le telecamere si sono circoscritte le indagini a un veicolo con il portellone posteriore aperto per la mole di rifiuti caricati. Una volta convocato il proprietario ha ammesso le responsabilità ed è stato sanzionato con intimazione al recupero dei rifiuti e smaltimento.