Schianto frontale tra due auto: conducenti feriti, strada bloccata

Grave incidente ieri pomeriggio poco dopo le 17 al km 6,900 sulla provinciale Ss 360. Un frontale che ha coinvolto una Peugeot Station Wagon e una Nissan, entrambe hanno riportato ingenti danni.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Peugeot, un 53enne straniero che è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette.

L’uomo, in prognosi riservata, ha riportato diversi traumi: il più grave ad una gamba. L’uomo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco: l’uomo potrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico. In auto con lui viaggiavano altre due persone trasferite in codice giallo all’ospedale di Senigallia insieme al 55enne che si trovava alla guida della Nissan.

Sul posto sono arrivate due ambulanze: una Croce Verde e il 118, inoltre, dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che è atterrata a poca distanza dal luogo dell’incidente. Sul posto per i rilievi gli uomini della polizia municipale che hanno anche regolato il traffico, rimasto bloccato per consentire i soccorsi.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento, al momento non ci sarebbero testimoni. Le vetture coinvolte sono irriconoscibili: i danni riportati sono molteplici, soprattutto nella parte anteriore interessata all’urto.

Il punto della provinciale Arceviese dov’è avvenuto l’incidente è un breve rettilineo dove spesso le vetture viaggiano ad alta velocità. A stabilire l’esatta dinamica saranno gli uomini della polizia municipale che hanno sequestrato i mezzi rimasti coinvolti nell’incidente. La viabilità è tornata alla normalità dopo alcune ore: gli agenti hanno deviato il traffico in altre strade per evitare che gli automobilisti rimanessero imbottigliati nell’orario di punta.

Resta ancora sotto sequestro anche la vettura rimasta coinvolta una settimana fa nell’incidente in cui ha perso la vita il 78enne di origine albanese Lushaj Gjin.

L’uomo viaggiava in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un’auto che procedeva in direzione sud su via Raffaello Sanzio. La salma dell’uomo è stata tumulata presso la Chiesa Lezhe di Albania. Il conducente, come da prassi, è indagato per omicidio stradale. A stabilire le responsabilità del sinistro saranno i rilievi effettuati dagli agenti della polizia stradale.