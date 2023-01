Schianto frontale tra due auto: in quattro finiscono all’ospedale

Ennesimo incidente stradale sul cosiddetto "Ponte delle pietre", al confine tra il Comune di Monte San Vito e quello di Chiaravalle: è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 17. Un frontale tra due automobili che procedevano in direzioni opposte. Il bilancio è di quattro feriti, fortunatamente non gravissimi, trasportati all’ospedale regionale di Torrette per gli accertamenti e le cure del caso.

Nel terribile impatto una delle due vetture è finita nel campo adiacente la strada, mentre l’altra automobile ha arrestato la sua corsa infilzandosi sul guard rail. Sul posto automedica, ambulanze, polizia stradale e vigili del fuoco. Un tratto non nuovo ad incidenti quello in prossimità del ponte sul torrente Triponzio.

Poco prima si è registrato un altro incidente sempre nel Comune di Monte San Vito, poco distante dal luogo del primo schianto, in via Borghetto - incrocio via Coppo.

Non gravi fortunatamente in questo caso le condizioni dei conducenti. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monte San Vito.