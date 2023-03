Schianto, guidava sotto l’effetto di droga

Ragazza ubriaca e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti alla guida coinvolta in un incidente: è l’ennesimo caso nelle ultime settimane. Grazie ai controlli dei carabinieri è stata beccata e sanzionata e si è vista ritirare la patente. Ma non si tratta dell’unico fenomeno che sembra dilagare. In poche ore gli stessi militari hanno sorpreso quattro uomini a guidare la loro vettura sottoposta a fermo amministrativo per evasione fiscale. Uomini che sono in debito con il fisco e che per questo non possono guidare l’auto fino a che non sanano la loro posizione. Ma una volta che vengono sorpresi a farlo debbono pagare una maxi multa che sfiora i duemila euro. Un fenomeno che si sta espandendo a macchia d’olio è che un po’ lo specchio dei tempi. Negli ultimi giorni i militari della compagnia di Fabriano hanno emesso una raffica di multe e denunce nel Fabrianese. È il frutto dei controlli capillari coordinati dal capitano Mirco Marcucci in questi ultimi giorni come nelle precedenti settimane.

Nei giorni scorsi a seguito di un incidente con lievi feriti che ha visto protagonista una ventenne del posto sono scattati i controlli. Erano le 5.30 di mattino e la ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso per le analisi di primo e secondo livello. È stata accertata la positività all’alcol con un tasso alcolemico sopra 2 grammi litro (oltre quattro volte il consentito) e agli stupefacenti. La giovane è stata denunciata per guida stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e si è vista ritirare la patente. L’automobile invece è stata affidata a persona di fiducia. In militari nei giorni scorsi hanno poi elevato una sanzione da 543 euro a una fabrianese trentenne che è stata controllata in piena notte in via Buozzi. L’etilometro per lei segnava un valore compreso tra 0,5 e 0,8 grammi sul litro. La patente le è stata ritirata e l’auto affidata a persone di fiducia. Ma non è tutto perché a preoccupare è anche il nuovo fenomeno degli evisori fiscali che non ottemperano ai loro obblighi nei confronti dello Stato.

I militari delle stazioni di Serra San Quirico e Arcevia hanno individuato e sanzionato quattro automobilisti che circolavano con la loro auto sottoposta a fermo amministrativo. Il fermo prevede che non si possa utilizzare la vettura fino a che il proprietario non sana il debito con lo Stato. Per i quattro automobilisti è scattata una maxi multa da 1.984 euro ciascuno e la segnalazione all’agenzia che aveva emesso il fermo. Sono tutti residenti nel comprensorio Fabrianese, tutti di mezza età e con auto anche di marche e cilindrate importanti.

Sara Ferreri