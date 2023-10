Schianto in A14, domani l’addio a Franco Politi

Fissato il funerale di Franco Politi, il camionista morto a 62 anni e a pochi giorni dalla pensione nel terribile schianto avvenuto in autostrada a Bologna mercoledì della scorsa settimana. La salma è stata trasferita nel suo Comune di residenza e la camera ardente per Franco Politi, per gli amici Toto, è stata allestita e sarà aperta alle visite da oggi (ore 8) alla casa del commiato Giorgi di Serra de’ Conti in via Oreste Merli. Il funerale sarà celebrato domattina alle 10 alla chiesa parrocchiale di Santa Maria de’ Abbatissis. Franco Politi lascia nel dolore la moglie Irena e i quattro figli che stavano crescendo insieme. Grande lavoratore, camionista da sempre Toto era molto attaccato alla sua famiglia come hanno riferito, commossi, amici e conoscenti. Franco "Toto" era conosciuto a Montecarotto e Serra de’ Conti dove viveva con la sua famiglia. Aveva da poco ristrutturato la sua adorata casetta in via Colle Ravara, sulla strada che collega Montecarotto e Serra de’ Conti. Aveva lavorato per molti anni alla Cam, consorzio autotrasportatori marchigiano che ha sede all’Interporto e ultimamente lavorava per un’azienda di trasporti anconetana. Gli mancavano poche settimane e a 62 anni compiuti dopo quarant’anni di fatica e sacrifici sarebbe andato in pensione.

sa. fe.