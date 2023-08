Schianto in moto contro un trattore Papà di tre figlie muore a 44 anni

di Silvia Santarelli

Schianto mortale in località Croce, tra Monterado e Castel Colonna nel Senigalliese, la vittima è Lorenzo Priori. Aveva 44 anni. Sono ancora in corso gli accertamenti della polizia locale per fare chiarezza sul tragico scontro avvenuto ieri mattina che è costato la vita all’imprenditore di Corinaldo. L’uomo, alla guida della sua Kawasaki, ha urtato violentemente il rimorchio di un trattore agricolo. Per lui non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha tentato di rianimarlo, ma Lorenzo era già morto. Il suo passeggero, un altro 44enne di Corinaldo, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette dove versa in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Potrebbero essere le sue dichiarazioni a fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente che è costato la vita al 44enne, molto conosciuto in città in quanto socio titolare della Prc Gomme di Lorenza Priori&Co di via Foce Cesano, nella zona industriale della frazione a nord di Senigallia. È stato intanto ascoltato il conducente del mezzo agricolo, un 59enne anch’egli di Corinaldo, che si è fermato a prestare soccorso, mentre si cercano i testimoni dell’urto che potrebbero fornire indicazioni utili.

Ad esprimere vicinanza alla famiglia del giovane papà di tre figlie, è stata Confartigianato: "Tutta Confartigianato Imprese Ancona–Pesaro e Urbino, con il presidente Graziano Sabbatini e il segretario Marco Pierpaoli, e in particolare il comparto dell’Autoriparazione con il responsabile Luca Bocchino, piangono la tragica ed improvvisa scomparsa di Lorenzo Priori – riporta una nota diramata ieri – un amico, prima ancora che un associato, una persona da anni vicina all’Associazione, anche come dirigente e componente del direttivo degli Autoriparatori. Grande il contributo di idee e progetti con il quale ha animato l’associazione, dimostrando un profondo attaccamento alla nostra realtà e una forte volontà di essere sempre di aiuto e supporto a colleghi e dirigenti. Confartigianato si stringe alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze".

Due le comunità in lutto per la morte di Lorenzo: Corinaldo, dov’era cresciuto, dove viveva e da dove era partito ieri mattina per raggiungere il posto di lavoro a Senigallia: "Di lui ho un bellissimo ricordo – spiega Giorgia Fabri, consigliere comunale di Corinaldo – poi come capita spesso nella vita, dopo la scuola ci si perde, ma apprendere certe notizie fa sempre molto male. Soprattutto quando si tratta di una persona speciale come Lorenzo. Ai suoi familiari va tutta la mia vicinanza in un momento difficile come questo".

La notizia dell’incidente si è diffusa nella tarda mattinata di ieri, lasciando increduli quanti conoscevano Lorenzo, che tutti descrivono come un ragazzo molto vicino alla famiglia: da una precedente relazione aveva avuto una figlia, ormai maggiorenne, poi, si era ricostruito una vita e dedicava gran parte del suo tempo libero alle due bambine, entrambe di pochi anni. Tra le sue passioni, c’era quella per i motori: spesso, in compagnia di altri centauri, si concedeva un giro tra le colline marchigiane oltre a gite fuoriporta.

Gli inquirenti stanno lavorando per cercare di capire, cosa possa essere accaduto in quel tratto curvilneo che il 44enne percorreva quasi ogni giorno nei mesi estivi. Un tratto di strada che conosceva a menadito e dove purtroppo ieri ha perso la vita. Sul corpo di Lorenzo potrebbe essere disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. La salma resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.