Schianto in moto, oggi l’addio a Gabriele

Oggi i funerali di Gabriele Tarsi, l’ultimo saluto alle 17 nella chiesa di Passo Ripe. Ieri la salma è tornata nella disponibilità della famiglia. Il giovane è deceduto poco dopo essere uscito di strada con la sua moto, al km 5+500, mentre percorreva la provinciale Corinaldese. Gaga è deceduto all’ospedale di Torrette dov’era stato trasferito d’urgenza in seguito a un peggioramento delle sue condizioni di salute. Inizialmente era stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia, ma dopo i primi accertamenti le sue condizioni erano sembrate molto gravi.

Appassionato di beach tennis, frequentava spesso la spiaggia di velluto dove trascorreva le serate insieme ad amici e, anche sabato, sarebbe dovuta essere una serata estiva all’insegna del divertimento. Ma Gabriele non è mai arrivato. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Jesi, escluso che l’incidente possa essere stato causato da un altro mezzo.

Purtroppo il tratto di strada dove Gabriele ha perso la vita a seguito dell’impatto avuto dopo essere uscito di strada con la sua moto, non è nuovo ad incidenti e in più occasioni ne era stata segnalata la pericolosità. Gabriele era stato per anni il titolare di un negozio di frutta a Casine di Ostra e ora da qualche tempo lavorava come agente di commercio.

In queste ore gli amici di sempre non si danno pace, Gaga era da sempre un punto di riferimento, un ragazzo buono. Sulla pagina del suo profilo Facebook si susseguono foto e post per ricordare l’affetto che per sempre lo legherà a chi lo ha conosciuto.

"Fin da piccoli apprendiamo che esiste il ciclo della vita che termina con la morte. È un "ordine Naturale" ma per me resterà sempre "Innaturale" accettare e convivere con il dolore della perdita. Un forte abbraccio a tutta la famiglia".