Schianto in scooter al Coppo Il traffico post mare si paralizza

Un brutto incidente domenica sera ha bloccato il traffico in via Primo Maggio al Coppo di Sirolo. Una giovane in motorino è finita a terra facendo un volo di diversi metri. E’ stata trasportata con Icaro all’ospedale regionale di Torrette dove versa in condizioni non preoccupanti da far temere per i suoi parametri vitali. Ferito, in maniera meno grave, il ragazzo che era con lei. Automobilisti incolonnati sono rimasti fermi per più di mezz’ora di ritorno dal mare e l’incidente ha riacceso la polemica dell’estate sul traffico che come ogni anno, puntualmente, crea disagio quando ci sono incidenti in quella fascia oraria, e accade spesso. In tanti, infuriati, sono rimasti fermi ad aspettare. Sul posto la task force di soccorsi. Anche sabato attorno alle 19.30 un altro incidente, meno grave, ha creato lunghe code davanti al bar del Coppo. Il dibattito si è infuocato pure sui social, in diversi lamentano il problema che sarebbe annoso. Il primo cittadino afferma: "I nostri vigili sono arrivati subito a dirigere la viabilità. Siamo passati da quattro a nove vigili per i mesi estivi distribuiti su tre turni dalle 7 a tarda serata. I nostri agenti sono in servizio al Passo del Lupo, per la viabilità ordinaria e straordinaria, per controllare l’accesso alle spiagge regolato tramite app". Sfruttando due graduatorie del Ministero dell’Interno e l’erogazione complessiva di 76mila euro (40mila nel 2019 e 36mila nel 2022), il Comune ha installato il primo ponte radio comunale e riqualificato il parco auto mediante l’acquisto di due fuoristrada a quattro ruote motrici, per gli interventi di sicurezza e soccorso pubblico della Municipale, anche nelle zone impervie del litorale o del Monte Conero. Uno dei due veicoli è dotato pure di verricello, per gli interventi più critici in qualsiasi condizione climatica.

Silvia Santini