Schianto in scooter, ferito uno studente

Pauroso schianto sulla bretella, all’altezza dello svincolo per l’università: un 17enne è caduto rovinosamente a terra dopo lo scontro con un’auto, diretta al centro di Ancona. Ad avere la peggio, proprio il giovane conducente dello scooter, in sella probabilmente ad un cinquantino. Immediata la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza: sul posto, in una manciata di minuti, la Croce gialla di Ancona, insieme alla polizia locale. Per il giovane 17enne, che aveva il volto quasi completamente insanguinato a causa di un trauma facciale e il polso dolorante, si è reso necessario il trasporto all’ospedale regionale di Torrette in codice giallo. ni.mor.