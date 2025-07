Schianto in via Mattei. Sulla rampa contromano. Frontale tra le due auto

Escono dal porto per proseguire la vacanza e si schiantano contro un’automobile. E’ successo ieri mattina, in via Enrico Mattei, la strada che porta a prendere il bypass della Palombella e ad immettersi lungo via Flaminia. Una intera famiglia, di origine francese, si trovava a bordo del proprio veicolo quando ha avuto un frontale con un altro mezzo che sopraggiungeva dalla parte opposta. L’incidente è avvenuto attorno alle 10 e c’è stato un ferito, un uomo di 31 anni. E’ stato portato all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Ha riportato un politrauma.

Stando ai primi rilievi sembrerebbe che l’automobile che aveva a bordo la famiglia francese abbia avuto un momento di confusione percorrendo via Mattei per uscire dal porto dorico e proseguire il viaggio verso nord. Con una manovra poi corretta il conducente avrebbe tentato di imboccare quasi contromano una rampa di accesso e proprio questo errore avrebbe comportato un cambio di corsia e lo scontro frontale con l’altro veicolo.

Sul posto sono arrivati l’automedica del 118, una ambulanza della Croce Gialla e i vigili del fuoco. E’ stato subito chiaro che c’era un ferito, rimasto all’interno di uno dei due veicoli. Nel frontale ha riportato doversi politraumi e il medico del 118 ha verificato subito le sue condizioni. Una volta stabilizzato è stato spostato a bordo dell’ambulanza che è partita in sirena per l’ospedale regionale. Non correrebbe pericolo di vita.

Per i francesi una vacanza rovinata. L’incidente ha causato forti rallentamenti a quell’ora, in un tratto densamente trafficato per il via vai di mezzi, anche camion e tir, che entrano ed escono dalla città collegandosi con la statale.