Schianto in via XX Luglio: auto finisce contro un palo

Ancora un fuoristrada con fine corsa contro uno dei pali della pubblica illuminazione di via XX Luglio.

Rocambolesco incidente ieri mattina attorno alle 11,40 nella corsia a salire poco prima della rotatoria che incrocia via Cupramontana. Ad essere coinvolte due vetture, un’Audi e una Fiat Punto che è finita contro il palo della pubblica illuminazione abbattendolo.

La vettura, visibilmente danneggiata, nell’impatto è finita sopra lo spartitraffico e lo stesso palo. Incredibilmente illeso il conducente.

Sul posto una pattuglia della polizia locale e i tecnici del Comune per mettere in sicurezza il palo abbattuto, tra l’altro installato recentemente.

Si tratta infatti dell’ennesimo palo della pubblica illuminazione abbattuto dai mezzi in transito, sia in salita che in discesa, in questo tratto di via XX Luglio, probabilmente una decina, soltanto per restare agli ultimi anni.

Inevitabili i disagi al traffico fino a che non è stata rimossa, tramite carro attrezzi, la vettura che ha travolto il palo.