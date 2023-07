Schianto, l’auto si ribalta: grave bimbo di 10 anni

Carambola micidiale: due auto si scontrano e una si ribalta finendo contro altre due vetture in sosta: ferita intera famiglia, grave un ragazzino di dieci anni rimasto incastrato assieme alla mamma nel piccolo abitacolo. E’ accaduto ieri mattina, alle 8,20 a Monsano, all’altezza dell’incrocio tra via Sant’Ubaldo con via Emilia Romagna (dove si svolta per il Paradise), zona non nuova ad incidenti anche gravi. Secondo una prima ricostruzione a cura della polizia locale e dei carabinieri una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiava – in direzione Monsano - una famiglia jesina composta da genitori e due ragazzini, dopo aver urtato una Ford che si immetteva in via Sant’Ubaldo dalla traversa (via Romagna) è finita nella corsia di marcia opposta ribaltandosi e finendo in bilico su una delle due vetture in sosta davanti ad una palazzina.

Illeso ma sotto choc il conducente della Ford, un uomo di mezza età del maceratese. Sul posto sono accorse l’eliambulanza, l’automedica, la croce Gialla di Chiaravalle e la croce Verde di Jesi: la mamma e i due figli sono stati trasportati all’ospedale regionale di Torrette, i due minori sono stati poi trasferiti al Salesi.

C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre mamma e ragazzino (seduti uno dietro l’altra) di dieci anni dalla piccola utilitaria andata completamente distrutta nell’impatto. Solo lievemente ferito, ma sotto choc il babbo che alla guida stava raggiungendo il mare per una giornata di relax con la famiglia.

Più serie le condizioni del ragazzino di dieci anni che avrebbe riportato un grave trauma cranico. Ferite più lievi per la sorella sedicenne.

Rimasto sempre cosciente è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso ed è strettamente monitorato ma non sarebbe in pericolo di vita. Neppure la mamma nonostante il forte choc e le lesioni sarebbe in pericolo. Durante i soccorsi e i rilievi per ben due ore la strada è stata chiusa con inevitabili problemi per la viabilità.

"Abbiamo sentito un fortissimo boato e abbiamo pensato ci fosse scappato il morto. Son frequenti e gravi qui gli incidenti" commentavano alcuni operai in strada.

Sara Ferreri