Schianto: moto contro un’auto, muore a 30 anni

Avrebbe compiuto 30 anni mercoledì ma lungo la strada per andare al lavoro, ieri mattina ha trovato la morte. La tragedia si è consumata attorno alle 7.30 in via dell’Industria a Polverigi. A perdere la vita Lorenzo Mezzalana, residente a Falconara. Fatale lo schianto della sua moto contro una macchina che pare stesse svoltando in direzione di una delle fabbriche di quella zona. L’impatto è stato violentissimo. Il centauro ha fatto un volo di almeno 50 metri prima di rovinare sull’asfalto bordostrada. E’ scattato subito l’intervento dei mezzi di soccorso del 118, giunti sul posto assieme alla Polizia locale per i rilievi del caso. Non c’è stato nulla da fare però.

Alla ditta dove lavorava come operaio, la Valpaint, a una manciata di metri di distanza, non ci è mai arrivato: "Oggi l’azienda resta chiusa per un grave lutto che ci ha colpito. Ci stringiamo con affetto e profondo cordoglio attorno alla famiglia del nostro dipendente", ha scritto sui social la direzione. Lorenzo era un ragazzo dal cuore d’oro, così lo descrivono gli amici, coloro che lavoravano con lui o che lo conoscevano. Si era fatto forza anni fa quando un doppio lutto aveva colpito la sua famiglia. Aveva perso i genitori e assieme alla sorella si occupava della nonna. Aveva due grandi passioni poi, la moto, quella stessa su cui ha trascorso gli ultimi istanti di vita, e la palestra che frequentava a Chiaravalle.

In passato aveva anche suonato in un gruppo metal rivestendo il ruolo di bassista e voce distinguendosi per il suo talento. La sua scomparsa è un fulmine a ciel sereno per l’intera comunità falconarese soprattutto, cui il 30enne era molto legato, anche attraverso la Croce gialla locale.

"Con profondo dolore e commozione, l’intera comunità scolastica del ’Cambi Serrani’ si unisce al cordoglio – scrive la sindaca e dirigente scolastica Stefania Signorini -. Era un ragazzo conosciuto e stimato, un ex alunno che ha lasciato un ricordo vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto tra i banchi di scuola. In questo momento di grande dolore, come dirigente scolastico e sindaco desidero esprimere la mia vicinanza e quella di tutti noi alla sua famiglia. Ci stringiamo in silenzio nel ricordo di un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto".

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e appurare eventuali responsabilità. Il giovane è deceduto sul colpo dopo aver impattato quasi frontalmente, provenendo da nord, contro una Fiat 500 condotta da una 19enne del posto che si stava immettendo nel parcheggio di un’altra azienda. La ragazza è stata soccorsa per lo choc riportato e per piccole lesioni dovute all’impatto. La salma è stata poi ricomposta e trasportata all’obitorio in attesa del nulla osta dell’autorità giudiziaria per fissare i funerali.

Silvia Santini