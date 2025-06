Schianto nel tratto maledetto, poi la moto prende fuoco: muore centauro di 34 anni

Senigallia (Ancona), 29 giugno 2025 – E' il 34enne Lorenzo Perugini di Coriinaldo (Ancona) la vittima dell'incidente che si è verificato poco dopo la mezzanotte di ieri lungo la provinciale Corinaldese, in località Brugnetto. Un tratto maledetto quello compreso tra le Officine Mandolini e il distributore della Is, dove in passato si era verificato un altro incidente mortale.

Lorenzo stava viaggiando in sella alla sua moto, quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Senigallia è rimasto coinvolto nell'impatto con altre due vetture: una è stata avvolta dalle fiamme, così come la moto del 34enne: il rogo non ha risparmiato Lorenzo che è arrivato all'ospedale di Torrette di Ancona in condizioni disperate.

L'uomo ha riportato anche traumi a seguito dell'urto. Feriti lievemente ma sotto shock gli automobilisti. La notizia della tragedia si è subito diffusa nel borgo gorettiano lasciando nello sgomento l'intera comunità.