Schianto, muore a un anno dopo 5 giorni di agonia

Quando è stata ricoverata le sue condizioni non erano disperate. Si sono aggravate nel corso delle ore però, delle poche giornate intercorse da quel brutto incidente stradale dove è rimasta coinvolta. Rebecca Scipioni non ce l’ha fatta. Aveva soltanto un anno. Sabato scorso era in macchina con la famiglia a Recanati, in via Nazario Sauro, dove è accaduto lo schianto. E’ passata una manciata di giorni e la piccola è peggiorata.

Ieri ne è stato constatato il decesso. Loreto è in lutto, si sono costituiti diversi gruppi di preghiera in attesa del funerale. La sua morte è troppo difficile da accettare per l’intera comunità. La mamma Ilaria e il babbo Emanuele, assieme alla sorellina Bianca, sono chiusi nel più totale sconforto. "Angioletto nostro proteggici da lassù. La nostra piccola è salita in cielo", così hanno annunciato in queste ore la data del funerale che si terrà domani mattina alle 10 nella chiesa Sant’Anna della Stazione. I nonni e gli zii sono devastati. A loro l’abbraccio di tutta la città e non solo. Hanno pregato fino all’ultimo, non volevano credere a quanto stava accadendo. Si sentivano impotenti. Poi il dramma. Ci sono stati momenti di grande apprensione in quel tardo pomeriggio, attorno alle 18.30. Lo scontro ha visto coinvolte due auto. Ad avere la peggio è stata quella su cui viaggiava la sua famiglia. Con lei c’erano mamma e papà, 37 anni. La loro auto è finita contro un albero, per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La bambina, considerata la dinamica dell’accaduto e per via della sua giovanissima età, è stata trasportata all’ospedale pediatrico di Ancona ma pare che nulla, appunto, avrebbe fatto presagire la più tragica delle eventualità. Il padre, che era alla guida della macchina, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Civitanova per gli accertamenti e le terapie necessari, mentre la madre ha rifiutato il ricovero dopo le prime cure ricevute direttamente sul posto dal personale del soccorso.

Per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente le indagini sono in corso da parte della polizia municipale, che ha effettuato tutti i rilievi sulla strada e sui mezzi coinvolti per ricostruire l’accaduto e le eventuali responsabilità.

Silvia Santini