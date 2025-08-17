Schianto, nasce dopo la paralisi, 31 anni per avere giustizia

Ancona, 17 agosto 2025 – Trentun anni di attesa, decine di udienze, tre gradi di giudizio e un passaggio in Cassazione. Ora la Corte di Appello di Ancona ha messo la parola fine a uno dei processi civili più lunghi della sanità marchigiana: una dottoressa del reparto immaturi dell’ospedale Salesi dovrà rimborsare alla Gestione Liquidatoria dell’ex Usl 12 720.623 euro, pari alla metà della somma già versata alla madre di un bambino nato con lesioni permanenti. L’importo sarà coperto dall’assicurazione.

La vicenda parte nel luglio 1994 quando la signora, incinta di 33 settimane, rimane coinvolta in un grave incidente stradale. Nell’impatto riporta lesioni devastanti alla colonna vertebrale, con la paralisi permanente degli arti inferiori e una totale perdita di sensibilità al di sotto delle vertebre dorsali D10 e D11. Pochi giorni dopo, all’ospedale Salesi di Ancona, la donna dà alla luce un bambino prematuro di circa 35 settimane. Subito dopo la nascita, il neonato manifesta gravi problemi respiratori, tali da richiedere il trasferimento urgente in rianimazione e un lungo ricovero, fino a settembre, nel reparto immaturi dello stesso ospedale. Alla dimissione, il quadro clinico è drammatico: il piccolo presenta danni fisici e neurologici irreversibili.

Convinta che le responsabilità non si fermassero al destino avverso, la donna intraprende una lunga azione civile. L’obiettivo: ottenere un risarcimento integrale dei danni subiti da lei e dal figlio. Per il Tribunale di Roma, nel 2003, la responsabilità era dei medici che non avrebbero attivato in tempo le procedure di rianimazione. L’Usl venne così condannata a risarcire oltre 1,6 milioni di euro. Ma la storia era tutt’altro che finita. Nel 2015 la Cassazione ha annullato la sentenza e ha chiesto di valutare anche l’effetto del trauma dell’incidente.

Nel 2022 la Corte d’Appello di Roma ha confermato di nuovo la responsabilità dell’ente sanitario, mentre ad Ancona si è aperto un procedimento parallelo contro i medici del reparto: in primo grado e in appello, la colpa è stata attribuita a una sola dottoressa. Lei ha presentato ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte le ha dato ragione solo su due punti e ha rinviato il caso ad Ancona. Il verdetto di rinvio, depositato il primo agosto 2025, è netto: la Gestione Liquidatoria può chiedere alla dottoressa la metà di quanto pagato alla famiglia. Se la struttura si avvale dei medici, sostengono i giudici, ne condivide anche il rischio.