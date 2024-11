Schianto nella rotatoria: una macchina si ribalta

Nuovo schianto in città: auto si ribalta in prossimità della rotatoria. Tanto spavento e fortunatamente feriti lievi ieri alle porte della zona industriale. E’ avvenuto alle 10,30 tra via Pasquinelli, via Abruzzetti e via Bocconi. A scontrarsi, forse per una mancata precedenza due auto che stavano impegnando la rotatoria. Si è trattato di due Fiat Panda portate da due donne del posto: una 34enne e una 64enne. A ribaltarsi e restare adagiata sul fianco sinistro l’utilitaria condotta da una 34enne jesina. Sul posto ambulanza della Croce Verde che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani sotto choc ma con lievi ferite, vigili del fuoco del distaccamento jesino e due pattuglie della polizia locale per i rilievi e per far defluire il traffico. Trasportata al pronto soccorso per accertamenti anche la 64enne alla guida dell’altra utilitaria. Si è rischiato più volte l’incidente tra sabato e ieri mattina all’incrocio tra via Puccini, via Gramsci e viale Verdi dove per l’ennesima volta l’impianto semaforico ha subito un guasto. Nel primo pomeriggio di ieri il guasto è stato risolto.

sa. fe.