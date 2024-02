Schianto, resta incastrato nella macchina

Un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi si è verificato ieri mattina intorno alle nove in via Annunziata a Trecastelli. Nello schianto sono rimaste coinvolte un’auto e un autocarro. Immediatamente gli automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Senigallia e un’ambulanza del 118. I pompieri hanno lavorato in primis per estrarre il conducente che era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente, mettendolo al sicuro e affidandolo poi alle cure dei sanitari del 118. Illeso invece il conducente dell’autocarro. L’incidente ha richiesto l’impegno dei vigili del fuoco anche per la messa in sicurezza dell’area interessata dallo scontro e per recuperare i due veicoli che erano finiti fuori dalla carreggiata, il tutto riducendo al minimo ulteriori rischi per la pubblica incolumità. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il ferito intanto è stato trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia dove è stato ricoverato ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La circolazione del traffico è stata parzialmente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada ma non si sono registrate particolari ciriticità.