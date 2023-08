Schianto spettacolare alla rotonda Auto distrutte a Campocavallo

C’è stato l’ennesimo incidente, l’altra sera, alla rotatoria di Campocavallo di Osimo, a due passi dal santuario. Due auto, forse per una mancata precedenza, si sono scontrate.

Macchine distrutte ma fortunatamente i conducenti hanno riportato ferite non gravi, tanto che sono riusciti da soli a uscire dall’abbraccio metallico delle loro auto accartocciate. Sul posto sono arrivate a sirene spiegate le ambulanze, i vigili del fuoco del distaccamento osimano, già impegnati in un incidente mortale a Castelfidardo, e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e per gestire il traffico.

La viabilità infatti è rimasta bloccata per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. L’area è di solito molto trafficata. Anche per questo i residenti chiedono provvedimenti lungo quella strada, dissuasori per limitare l’alta velocità e più controlli per fermare l’odioso fenomeno.

La zona oltretutto è densa di esercizi commerciali, oltre che di unità abitative, e quindi richiede già di per sé un maggiore controllo. Era appena un mese fa quando un altro incidente stradale con quattro auto coinvolte si è verificato poco distante, in via Jesi, tra Padiglione e Campocavallo. Sul posto i carabinieri, l’automedica di Osimo e la Croce Verde di Castelfidardo. Un ferito era stato portato al pronto soccorso e notevoli erano state, anche in quell’occasione, le ripercussioni al traffico lungo la provinciale della Valmusone.

Silvia Santini