Schianto sul ponte prima della raffineria

Schianto stradale, attorno alle 21, domenica notte. L’incidente si è verificato sul ponte di Rocca Priora, andando verso nord, poco dopo la raffineria Api di Falconara. Nell’urto sono rimaste coinvolte un’autovettura e una moto, nonché altre due vetture che si trovano a transitare nei paraggi. È stato il centauro ad avere la peggio, prima di essere trasferito all’ospedale regionale di Ancona Torrette per tutti gli accertamenti del caso. Per gli occupanti dei veicoli lievemente incidentati, invece, non ci sarebbero state gravi conseguenze. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 arrivati a sirene spiegate con ambulanza e automedica, anche i carabinieri del Norm di Ancona. Inevitabili i disagi al traffico visto che la carreggiata, sul ponte, si restringe. Si sono create, dunque, lunghe code in attesa del ripristino della regolare viabilità. La vicenda, soprattutto nel quartiere di Fiumesino, ha riacceso i riflettori sulle criticità della sicurezza della Statale 16. Non troppo distante dall’ultimo scontro ha perso la vita a fine gennaio 2022 Fatma Ben Frej, una residente che stava rincasando. Per i cittadini servono provvedimenti urgenti per tutelare l’incolumità di pedoni e automobilisti.